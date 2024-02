Elezioni Finlandia, ballottaggio presidenziali tra Stubb e Haavisto

In Finlandia ballottaggio presidenziale tra il conservatoree il verde. Entrambi europeisti e preoccupati per la minaccia della Russia , si contendono la presidenza in un contesto di recente adesione della Finlandia alla NATO, dovuta al cambio di politica estera post-invasione dell'Ucraina. Il vincitore, che succederà a Sauli Niinisto, avrà un mandato di sei anni, con competenze principali in politica estera e difesa. Entrambi sostengono l'aiuto a l'Ucraina e il rafforzamento dei legami con gli USA, ma divergono sulla presenza militare NATO in Finlandia. Haavisto, ex ministro degli Esteri e principale negoziatore per l'ingresso della Finlandia nella NATO, è contro l'accoglienza di truppe alleate e il transito di armi nucleari sul territorio nazionale, a differenza di Stubb. Haavisto, alla sua terza candidatura, potrebbe diventare il primo presidente apertamente gay della Finlandia.