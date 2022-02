​Afroamericano libero dopo 44 anni in carcere negli Usa per stupro: «Processo non equo»

Nel 1977 una giuria di quasi tutti bianchi in Louisiana, negli Stati Uniti, lo aveva condannato a 100 anni di carcere per violenza sessuale nei confronti di due gemelle bianche di 14 anni, ma oggi il giudice ha annullato la condanna riconoscendo che «il processo non fu equo». É la storia di Vincent Simmons, afroamericano di 69 anni, che è stato scarcerato oggi dopo 44 anni di pena.

APPROFONDIMENTI RIETI Rieti, processo per piazza Sagnotti: in aula come testimoni... ROMA Roma, costringeva la moglie ad andare nel club per scambisti:... POTENZA Potenza, professore abusò di un alunno: arrestato. In... POLITICA video PERSONE foto

Processo ingiusto: nascoste prove utili alla difesa

L'uomo aveva tentato già 16 volte di ottenere un nuovo processo ma è riuscito ad ottenerlo. La guistizia è arrivata solo dopo che un'inchiesta della Cbs è riuscita a dimostrare che una serie di prove non erano state consegnate alla difesa. Tra queste la testimonianza cruciale di una dottore che affermava che non vi erano segni di violenza sessuale sulle ragazze. Inoltre, non era stata portata in aula neanche la prima deposizione delle due ragazze che affermarono di non poter riconoscere l'uomo che le aveva assalite perchè «tutti i neri si somigliano».



Sulla base di questi elementi il giudice Bill Bennett ha ordinato la scarcerazione di Simmons dall'Angola State Penitentiary ed ordinato un nuovo processo. A questo punto il procuratore distrettuale, pur affermando di ritenere che vi fossero ancora «sufficienti elementi per condannare Simmons», ha annunciato che non lo incriminerà di nuovo per «non fare affrontare alle vittime il trauma di un nuovo processo». Così Simmons ora, dopo aver proclamato per decenni la sua innocenza, è un uomo libero: «Dio ha mantenuto in

me viva la speranza, Dio mi ha concesso questo», ha detto ad una televisione locale che l'aspettava all'uscita dal penitenziario.