Potenza, professore abusò di un alunno: arrestato. In cinque anni estorti al ragazzo 3.600 euro

L'accusa è gravissima: violenza sessuale aggravata ed estorsione aggravata nei confronti di un alunno minorenne. Un professore di 51 anni, residente nella provincia di Bari, è stato arrestato dai carabinieri: i fatti risalgono al 2016, quando l'uomo insegnava Diritto in un istituto superiore della provincia di Potenza. Secondo le indagini, dopo averlo invitato nella sua abitazione, abusò di un suo alunno, allora minorenne. Ma non è finita qui, perché in seguito il professore - già condannato per due episodi simili - si dimise dall'incarico, ma per cinque anni, fino al 2021, ha estorto denaro al giovane per 3.660 euro.

Dalle indagini svolte sono emersi gravi indizi di colpevolezza: in più occasioni, approfittando del ruolo di educatore, avrebbe abusato di propri alunni, per poi minacciarli e ricattarli. Nel caso dello studente, dopo aver carpito la sua buona fede in un primo appuntamento (lo aveva invitato in casa con la scusa di colmare alcune lacune), nel corso di un successivo incontro avrebbe poi commesso le violenze.

Dalle indagini - fa sapere la Procura in una nota - è stato possibile ricostruire che, sempre nel 2016 e insegnando nella medesima scuola, l’arrestato aveva carpito la buona fede anche di un altro suo alunno, all’epoca già maggiorenne. In quel caso, promettendogli di fargli conoscere un noto calciatore barese, lo avrebbe convinto ad inviargli più fotografie in cui indossava la sola biancheria. In quel caso, il ragazzo ne parlò con i propri genitori, e poi denunciò il suo professore.