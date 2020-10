Afghanistan, strage di bambini nella moschea-scuola: 12 morti e 14 feriti

Dodici bambini sono morti e altri 14 sono rimasti feriti in un raid aereo, ieri sera, sulla moschea dove i piccoli stavano studiando, nel villaggio di Hazara Qisshlaq, nella provincia afghana di Takhar. Lo ha comunicato il portavoce del governatore della provincia Jawad Hijri . La strage avviene all'indomani dell'uccisione di 40 soldati afghani in un attacco dei talebani in una base militare nella stessa aerea.

Afghanistan, attacco al convoglio del vicepresidente Saleh: 4 morti, lui è illeso

© RIPRODUZIONE RISERVATA