L'aereo più grande del mondo completa un volo di prova da record: la storia dello Stratolauch

Detiene già il titolo di aereo con la maggiore apertura alare e ora lo Stratolaunch Roc ha completato un volo di prova da record. L'enorme aereo da trasporto è progettato per trasportare e lanciare veicoli ipersonici, che sono cose che si muovono alla velocità del suono, come i veicoli spaziali. L'obiettivo è usarlo come trampolino di lancio mobile per i satelliti e altri oggetti «spaziali». Roc ha volato per sei ore sopra il deserto del Mojave in California, che è il periodo più lungo che l'aereo abbia mai volato ininterrottamente.



I numeri

Può trasportare 220 tonnellate di roba a bordo e ha un'apertura alare di 117 metri, più lunga di un campo da football americano e il doppio dell'apertura alare di un Boeing 737. Parlando del Boeing, il Roc utilizza sei motori 737 per funzionare.





Il capo di Stratolaunch, Zachary Krevor, ha dichiarato: «Il nostro fantastico team sta continuando a fare progressi sulla nostra sequenza temporale dei test, ed è attraverso il loro duro lavoro che ci avviciniamo più che mai alla separazione sicura e ai nostri primi test di volo ipersonico».

«Siamo entusiasti di ciò che ci aspetta quest'anno mentre portiamo online il nostro servizio di test di volo ipersonico per i nostri clienti e la nazione». Questo è stato il nono test effettuato dal massiccio aereo e il secondo con il veicolo di prova ipersonico Talon-A di Stratolaunch.



Roc di Stratolaunch: nuovo record di 6 ore in volo https://t.co/XK99RfCYc1 — iCrewPlay Tech (@IcrewplayT) January 16, 2023

Sperano di effettuare i primi «drop test» (dove lanciano ciò che hanno a bordo) entro la fine dell'anno. Stratolaunch ha affermato che il piano ha raggiunto un'altitudine massima di6.860 metri durante il volo di prova. La compagnia di voli spaziali privati ​​è stata fondata nel 2011 dal co-fondatore di Microsoft Paul Allen.Prima di morire nel 2018, ha affermato di voler rendere il lancio spaziale «più affidabile, economico e accessibile che mai»



.