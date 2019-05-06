Aereo in fiamme a Mosca: l'elenco dei sopravvissuti del volo SU1492 duffuso dall'Aeroflot

L'Aeroflot ha diffuso la lista dei passeggeri sopravvissuti all'incidente sul volo SU1492 da Mosca a Murmansk in cui hanno perso la vita 41 persone. Il numero telefonico di emergenza è 88007751717. Per i parenti dei passeggeri: +7-495-663-6394
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I sopravvissuti:
1. Yury Alexandrovich Aksyonov
2. Viktor Yuryevich Afanasyev
3. Kirill Sergeyevich Babayev
4. Sergey Alexandrovich Vetchinkin
5. Vladimir Leonidovich Goncharov
6. Tatyana Lenoidovna Grinberg
7. Galina Ivanovna Gushchina
8. Elena Petrovna Derkunskaya
9. Vladimir Vasilyevich Yevmenkov
10. Pyotr Viktorovich Yegorov
11. Natalya Borisovna Yegorova
12. Dmitry Valeryevich Zimnitsky
13. Vasily Alexandrovich Kiselyov
14. Yevgeny Alexandrovich Klimov
15. Yekaterina Vladimirovna Klyuchnikova
16. Alexey Mikhailovich Kovba
17. Alexander Sergeyevich Marchenkov
18. Yuliya Igorevna Marchenkova
19. Oleg Nikolayevich Molchanov
20. Yuliya Alexandrovna Molchanova
21. Valery Dmitrievich Prishchenko
22. Denis Valeryevich Prishchenko
23. Mikhail Mikhailovich Savchenko
24. Marina Vladimirovna Sitnikova
25. Lyudmila Nikolaevna Tikhonova
26. Dmitry Yuryevich Kharinin
27. Dmitry Vyacheslavovich Khlebushkin
28. Vadim Alexandrovich Tsitsilin
(ricoverati)
29. Tatyana Leonidovna Belik
30. Marina Mikhailovna Konnik
31. Sergey Vladimirovich Kuznetsov
32. Vasily Sergeevich Pechnikov
33. Anton Valentinovich Shilov