Aerei A-50 Mainstay schierati dalla Russia (per paura che Kiev usi i jet occidentali). Ecco come funzionano

Volano altissimi e molto veloci, hanno radar più potenti e precisi: la Russia ora si gioca la carta A-50 Mainstay, poiché teme che l'Ucraina stia per usare aerei occidentali, il timore è così forte che "probabilmente ha iniziato a utilizzare nella guerra i suoi preziosi aerei di preallarme, per potenziare le difese aeree e dare un vantaggio ai suoi missili", riporta Business insider, indicando la preoccupazione di Mosca per le forze che Kiev potrebbe calare in campo nei combattimenti sulla base di informazioni dei servizi segreti occidentali. Il Ministero della Difesa del Regno Unito, ha scritto in un aggiornamento dell'intelligence di venerdì, "che si pensava che la Russia avesse schierato i suoi aerei A-50 Mainstay D per identificare obiettivi sull'Ucraina per il suo pregiato sistema missilistico di difesa aerea a lungo raggio SA-21, più comunemente noto con il suo nome russo: S-400 Triumf".

"Questo - ancora Business insider in base all'aggiornamento dell'intelligence - si aggiunge alla missione principale di Mainstay di coordinare gli aerei da combattimento". L'intelligence britannica ha aggiunto che l'aereo A-50 Mainstay ha la capacità di utilizzare il suo sofisticato radar per individuare gli aerei nemici a distanze maggiori: la sua altitudine gli consente di vedere più lontano attorno alla curvatura della Terra", mentre i radar S-400 sono più limitati. La Russia ha dunque sulla linea del fronte “probabilmente accelerato l’integrazione” del Mainstay e dell’S-400 “in parte perché è preoccupata per la prospettiva che l’Ucraina schieri aerei da combattimento forniti dall’Occidente”, si legge nell’aggiornamento britannico.

Secondo la Gran Bretagna esiste una “possibilità realistica” che la Russia “accetterebbe maggiori rischi” facendo volare l’aereo di allerta precoce più vicino alla tentacolare linea del fronte che si estende attraverso l’Ucraina “per svolgere efficacemente il suo nuovo ruolo”.

L'aiuto a Mosca

Il compromesso per Mosca è che questo potrebbe mettere l’aereo nel raggio d’azione delle difese aeree dell’Ucraina, che hanno in gran parte tenuto a bada l’aeronautica russa. Essendo un velivolo di controllo e preallarme in volo, il Mainstay - il nome NATO per il pluridecennale Beriev A-50 di epoca sovietica - è in grado di rilevare minacce in arrivo come aerei e missili. Può anche fungere da centro di comando e controllo mobile, a miglia di distanza dal campo di battaglia, e dirigere attacchi. "Poiché possono volare ad alta quota e sono molto mobili, questi aerei tendono anche ad essere meno vulnerabili agli attacchi rispetto ai radar terrestri. Mentre il Mainstay ha la capacità di dare maggiore portata ai sistemi missilistici terra-aria russi, il formidabile sistema di difesa aerea S-400 di Mosca ha guadagnato una significativa notorietà in Ucraina e in Occidente per la sua efficacia durante la guerra. Il sistema mobile è in grado di ingaggiare obiettivi – inclusi missili balistici e da crociera, aerei e droni – ad alta quota e a lungo raggio, ed è considerato l’equivalente del sistema Patriot dell’esercito americano, utilizzato anche dall’Ucraina".

Gli obiettivi militari

Da entrambe le parti, si affilano le armi. E quando gli aerei da combattimento inizieranno a volare sopra il campo di battaglia, "il modo in cui verranno utilizzati potrebbe dipendere da quali missili saranno equipaggiati", dicono gli esperti. "I jet potrebbero attaccare obiettivi nemici tra cui missili e droni per proteggere i civili e le truppe ucraine, integrando la tesa rete di difesa aerea di Kiev, che consiste di sistemi occidentali e sovietici". In un ruolo offensivo, gli F-16 potrebbero aiutare nelle operazioni aria-terra o impegnarsi nella soppressione della difesa aerea russa. In ogni caso, l’aggiornamento dell’intelligence britannica suggerisce che Mosca si sta rivolgendo al Mainstay come misura preventiva per contrastare gli aerei da guerra americani e le minacce che potrebbero rappresentare al loro arrivo.