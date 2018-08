Dal ritorno dei quadri agli stivali western: ecco cosa indosseremo il prossimo autunno

di Laura Bolasco

Per non farsi prendere dalla classica depressione da fine estate è fondamentale focalizzarsi sugli aspetti positivi dell’autunno: l’aria che torna ad essere fresca, la natura che si colora di vibranti sfumature e nuovi entusiasmanti trend di stagione, pronti per essere indossati.Chi non ama calpestare le foglie per ascoltarne lo scricchiolio? Preparatevi a riporre gli amati ankle boots dall’elastico laterale sul fondo dell’armadio e a passeggiare per le strade coperte di rosso con un paio dida perfetta cowgirl: ile lasi abbineranno ad ogni mise, comprese gonne midi ed abiti eleganti.Le abbiamo indossate per tre stagioni consecutive nella loro versione più neutra, bianche con logo stampato ben in vista. Quest’autunno però sarannoa colorare maglie e bluse facendo da passepartout agli outfit più casual. Le tinte variano da quelle standard al, da mixare sapientemente a pantaloni e mini in denim.In Usa le hanno definitecon un chiaro riferimento aglima ciò che sorprende è che queste sneakers stiano conquistando davvero tutti. Dai brand luxury ai marchi come, ognuno ha realizzato il proprio modello dalla, prontamente sfoggiato sulla rete dalle fashion blogger già durante l’estate.Niente più look flat e scarpe da skater: quest’autunno le scarpe si rubano a papà.Chiunque abbia dato un’occhiata alle sfilate dinon avrà potuto non notare che uno dei maggiori leitmotiv di stagione sarà la. Dopo una primavera e un’estate trascorsa ad indossare motivi floreali, lafinalmente è tornata e con l’intenzione di restare, almeno per un po’. Dalversione, al classicheggiante, fino al caldo: diversi tessuti e stili per un unico e amatissimo mood, da abbinare con creatività in ogni occasione.