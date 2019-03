Moda, dalle espadrillas alle sneakers glitterate: 5 tipi di scarpe (comode) da sposa non convenzionali

La data e villa sono state fissate e finalmente si può procedere con la parte migliore dell’organizzazione di un matrimonio: il look della sposa. Che la decisione dell’abito sia croce e delizia per la maggior parte delle donne lo sanno tutti, ma che la scelta delle scarpe possa diventare un vero dramma se non fatta con attenzione lo sa solo chi a fine serata ha dovuto sfilarsi il tacco 10 dopo 8 ore di celebrazione e danze senza sosta. La tendenza in fatto di wedding shoes per fortuna viene incontro alle spose meno equilibriste che dei tacchi, almeno il giorno delle nozze, ne farebbero volentieri a meno. Se la vostra idea di matrimonio contempla il godervi la festa senza pensieri, ecco 5 idee stiletto-free per ballare fino all’alba in tutta comodità.



Espadrillas

La comoda zeppa delle scarpe spagnole per antonomasia sono un’ottima alternativa ai tacchi, soprattutto se l’ambientazione del matrimonio è bucolica o d’ispirazione bohémien. Nella sezione wedding di Castañer i classici sandali di corda si impreziosiscono di ricami e lacci in velluto, mentre le platform di Soludos sono in pizzo, sofisticate e originali.



Ballerine

Imbattibili in fatto di eleganza, le ballerine quest’estate saranno già protagoniste di un revival attesissimo dalle amanti del genere. Perché allora non indossarle anche alle proprie nozze? Repetto propone un’intera linea a tema che varia dal bianco latte all’oro e all’argento metallizzato, dotate anche di mini tacco, come quello delle Lauren di Chloé.



Sandali gioiello

Ideali per i matrimoni sulla spiaggia o nei dintorni, i sandali gioiello farebbero brillare anche il più semplice degli abiti (di seta, sia chiaro). Piattissime e in cuoio, le infradito modello positano sono l’opzione più comoda per tutte le spose che, se potessero, si sposerebbero scalze e vestite solo di fiori.



Sneakers

Non di rado molte spose decidono di fare un cambio scarpe proprio all’inizio dei festeggiamenti sostituendo tacchi vertiginosi con Converse All Star o Superga, entrambe in versione rigorosamente white. Keds in collaborazione con Kate Spade ha realizzato una capsule collection che si aggiunge alla già fornita sezione del sito delle famose scarpe americane, ora proposte con l’aggiunta irresistibile di perline, glitter e cascate di cristalli.



Tacco basso e comodo

C’è chi al tacco proprio non vuole rinunciare e allora perché non puntare su un modello glamour ma comodo, come i sabot di Prada costellati di piume o un paio di sandali con il tacco a rocchetto? Su Asos.com sandali alla schiava di ogni tipo e altezza attendono solo di essere indossati nel giorno più bello delle vostra vita.

