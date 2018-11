Vintage mania a Roma, Humana Vintage raddoppia e apre in Corso Vittorio Emanuele II

Ultimo aggiornamento: 18:18

Si infittisce il "quadrilatero del vintage" a Roma. Dopo la sede di via Cavour, Humana vintage raddoppia e apre un nuovo punto vendita in Corso Vittorio Emanuele II, a pochi passi da via del Governo Vecchio, altra meta degli habitué del genere.LEGGI ANCHE Dimmi dove vai e ti dirò che stile hai: ecco le 10 città preferite dalle fashion victim Il negozio, 200 metri quadri, sarà inaugurato sabato 10 novembre dalle 18 con la musica di DJ Franco Sciampli e la cantante Valeria Valente e un aperitivo offerto a tutti i partecipanti. Tra gli scaffali abiti e accessori dagli anni 60 ai 90: l'acquisto sarà a fin di bene perché contribuirà anche concretamente a sostenere i progetti di sviluppo che HUMANA People to People Italia realizza nel Sud del mondo e le attività sociali in Italia. Una missione che costituisce il valore aggiunto dell’acquisto, unitamente al positivo impatto ambientale che ha il riutilizzo degli abiti stessi, nell’ottica di un’economia circolare.L’HUMANA Vintage di Corso Vittorio Emanuele II è il secondo negozio specializzato in moda retrò a Roma e il quinto in Italia con quelli di Milano, Torino e Pavia. I punti vendita in Italia fanno parte di una rete di oltre 500 negozi gestiti da HUMANA nel mondo.