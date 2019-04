Arrivano gli shorts di jeans più corti di sempre: costano centinaia di euro (e sono già virali)

Quante volte ci è capitato, guardando un paio di shorts estivi, di restare perplesse per quanto erano corti? L'espressione «ma cos'è, uno slip?», che tutte abbiamo ripetuto all'amica di turno non è mai stata così vicina alla realtà: il brand Y/Project ha lanciato, per la primavera-estate, un pantaloncino di jeans che sembra-uno-slip-ma-non-è.

Gli janties, così dovrebbero chiamarsi quelli che (loro credono) potrebbero diventare il must have dell'estate, sono in vendita online per il modico prezzo di 295 euro e sono disponibili in tre varianti di colore. Come abbinarli? Le modelle della sfilata Y/Project li sfoggiavano con sandali e una semplice t shirt a righe, mentre sui siti di shopping online vengono abbinati in modo più "casto" con anfibi e trench. E sui social sono - ovviamente - già virali: qualcuna, per essere certa di non uscire in mutande, ci ha infilato dentro una camicia oversize. Li vedremo effettivamente per le strade da giugno in poi? All'autunno l'ardua sentenza.

