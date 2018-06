Torino celebra Yves Saint Laurent a dieci anni dalla morte con “Iconica - L'amour fou" dal 10 al 16 giugno

Torino celebra Yves Saint Laurent, uno dei grandi stilisti contemporanei, con la rassegna “ Iconica - L’amour fou ” dal 10 al 16 giugno. Una settimana di eventi tra sfilate, mostre, incontri e workshop dedicati al couturier scomparso dieci anni fa. Domani dalle 10 alle 19 con un’anteprima a Palazzo della Luce si potrà ammirare un’installazione realizzata da Angela Varasano e dall’architetto Fiorenzo Naddeo in collaborazione con gli allievi del corso di Textile & fashion design dello Iaad: si tratta di abiti iconici di Saint Laurent realizzati in carta e reinterpretati in chiave artistica. L’opera sarà visibile anche lunedì. Dal 10 al 12 giugno nella Galleria Marco Polo si potrà visitare la mostra-percorso tra i capi vintage della maison YSL e YSL Rive Gauche: gli abiti saranno esposti in galleria con un allestimento a cura dell’architetto Fiorenzo Naddeo e di Angela Varasano, realizzato da Rezina.



Il Palazzo della Luce lunedì ospiterà diversi workshop e incontri: alle 16.30 Ulderica Masoni, esperta di gioielli, narrerà il rapporto dello stilista con gli accessori attraverso un excursus sul bijoux vintage. Alle 18.30, Enrica Acuto Jacobacci racconterà il lavoro che permette di proteggere e valorizzare le espressioni dell’ingegno umano attraverso la tutela dei marchi. Alle 21, Silvia Vacirca, docente di forme e linguaggi della Moda all'Università di Torino e Clothes on Film alla Sapienza di Roma, spiegherà l'influenza del Mediterraneo nel lavoro dello stilista. La prima edizione di “ Iconica Yves Saint Laurent - L’amour fou ” è realizzata con il patrocinio della Città di Torino, della Camera di commercio di Torino e di Atout France.

