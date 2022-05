Gucci sfila a Castel del Monte, la notte delle stelle firmata Alessandro Michele

La notte delle stelle di Gucci è andata in scena a Castel del Monte, Puglia. A cominciare dall'invito: la maison ha annunciato sul proprio profilo facebook che «a nome di ogni ospite di Gucci Cosmogonie, la Casa ha adottato una stella e l'ha registrata a nome loro». Il riferimento è alla speciale amicizia tra gli esuli Hannah Arendt e Walter Benjamin, nel castello di Federico II che si diceva fosse una sorta di tempio del sapere intriso di simbolismo. In scena, come sempre c'è l'estro di Alessandro Michele.