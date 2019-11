Giambattista Valli per H&M dal 7 novembre: tutti i capi su cui investire (e i prezzi)

Il re del tulle sbarca nel mondo del low cost: mancano poche ore all'uscita della collezione di Giambattista Valli per H&M, prevista per il 7 novembre, e i fashion addicted di tutto il mondo sono già in fibrillazione. Dopo averli visti indosso a personalità del calibro di Kendall Jenner e Chiara Ferragni, i modelli dello stilista romano saranno disponibili in pochi, selezionati negozi del nostro Paese, per un range di prezzo che va dai 24.99 (il beanie rosa) ai 399 euro (l'abito rosso).

Come acquistare

Si prevedono code chilometriche e lunghe attese. In Italia, la collezione sarà disponibile negli H&M di Bologna, Firenze, Roma, Torino e Venezia (per le location esatte controllate qui). I modaioli in attesa saranno indirizzati in base a un sistema organizzato per colore: attenzione, il colosso svedese specifica che il fatto di trovarsi in coda non significa che, quando finalmente si sbarca in negozio, gli articoli saranno automaticamente disponibili. Insomma, aspettare e pregare. Per chi preferisse procedere online, meglio organizzarsi in gruppo: sarà infatti possibile acquistare un pezzo per articolo a persona. I resi nei negozi andranno fatti entro tre giorni, per gli acquisti online invece entro trenta, ma i capi andranno rigorosamente rispediti via corriere.



Gli abiti su cui puntare

La nuvola di tulle rossa indossata da Kendall Jenner sta già facendo girare la testa a molte, pur perplesse dall'annosa questione del "poi quando me lo metto", ma anche il più sobrio abito floreale a balze è perfetto per eventuali eventi (tipo matrimonio di giorno la prossima primavera, per dirne una). Chi ama il rosa Big Babol troverà pane per i propri denti con il mini abito in tulle, ma state certe che il modello maniche lunghe in pizzo total white ha buone possibilità di non passare mai di moda. E se avete deciso di puntare su un capo passepartout, una buona idea potrebbe essere la camicia in seta rossa a volant o il top in chiffon, sottogiacca ideale. Degni di nota, in realtà, sono soprattutto il cappotto e la giacca doppiopetto con profili floreali: rispettivamente 249 e 149 euro per un investimento sicuro.

Accessori a gogo

La clutch con tracolla rosa con la scritta "Love", dobbiamo dirlo, convince più delle varie collane con strass ma, sopratutto, occhio ai foulard: a fantasia, in misto cachemire o seta, stanno tornando prepotentemente di moda e non costano un capitale (dai 39.99 euro).

Ultimo aggiornamento: 20:00

