H&M, da Ilary Blasi a Kendall Jenner e Chiara Ferragni: Roma fa il pieno di vip

Con Roma nel cuore, una travolgente passione per Caravaggio e per il rosa. Sono pink la passerella e i due o tremila fiori di ortensia che danno un tocco di romanticismo ai saloni ricchi di capolavori di Palazzo Doria Pamphilj. Invitati very smart per la sfilata di Giambattista Valli. Il couturier romano, trapiantato a Parigi ma pazzo per la sua città natale, ha disegnato per H&M colosso svedese di fast fashion, una capsule collection da “urlo” che si venderà dal 7 novembre. “Giamba”, è tanto bravo da vestire la regina Rania di Giordania, Amal Clooney, Penelope Cruz, Sarah Jessica Parker e una schiera di star. Ne vanno pazzi influencer, attori, e socialite ed ecco arrivare per applaudire freneticamente lo show: le bellissime Chiara Ferragni e Kendall Jenner.



Nella prima fila molto Internazionale, appaiono tra gli altri Chris Lee, Cameron Monaghan, Troye Sivan, Sofia Carson, Liu Yang, Halima Aden, e ancora Miriam Leone, Yvonne Scio, Ilary Blasi, Caterina Balivo. Ecco Marella Caracciolo Chia, Mirella Petteni, Tommaso Ziffer, Guido Torlonia. In pedana per le “Valli girls” una carrellata di abiti in tulle rosso che andranno a ruba e camicie dai volant super femminili. Per i “Valli Boys” giacche ispirazione militare o cappe su cui appaiono autoritratti caravaggeschi. Molti maculati per cappotti e pantaloni lui-lei. Dinner nel sontuoso cortile, festa con dj set in un fascinoso albergo a due passi. Un divertimento da happy few fare shopping by night gustando in assoluta anteprima i pezzi forti appena sfornati.

