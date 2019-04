Barbara d'Urso fashion al Grande Fratello 16: «Nel mio guardaroba? Mai senza un tubino»

«Ragazziii», il suo cuore è nostro e dei suoi figli, si sa. E quando si tratta di moda, Barbara d'Urso, da lunedì prossimo di nuovo in prime time su Canale 5 per la conduzione del reality show Grande Fratello 16, adora stupire con mise sexy e stravaganti. Un tubino non deve mai mancare nel suo guardaroba, non ama accompagnare i suoi outfit da una borsa, perché confessa di non avere il tempo necessario per prepararla, e tra i suoi ultimi acquisti c'è del riso integrale.

Carmelita regina della tivù non ha bisogno di mettersi a dieta, ha una linea invidiabile. Forse pensava agli accessori ecosostenibili che ultimamente fanno tanto tendenza? I look e gli abiti della presentatrice durante il GF 16 restano ancora un mistero e saranno una sorpresa per i telespettatori ma, come da sua richiesta, le abbiamo consigliato «col cuore» di indossare più spesso long dress. Possibilmente senza eccentriche stampe animalier.



