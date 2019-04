Grande Fratello, Barbara D'Urso: «Ho 4 programmi? Sono a servizio di Mediaset»

L'avventura di Grande Fratello è già cominciata inoltre per Angela, aspirante speaker radiofonica con una laurea triennale in Scienze della comunicazione, Audrey, modella e hostess di Aosta che vive a Ibiza, Erica, in passato ragazza immagine, ora fa la commessa in un centro commerciale, e Daniele, imprenditore che vive a Verona e lavora nell'azienda di pubblicità e marketing di famiglia. I quattro, infatti, stanno vivendo da mercoledì 3 aprile in un «Ranch» immerso nella campagna laziale, vicino Tivoli. Qui, dovranno convivere fino al giorno del kick off, lunedì 8 aprile, quando scopriranno cosa Grande Fratello ha in serbo per loro. In questi giorni, il pubblico sta avendo la possibilità di conoscere meglio i quattro aspiranti concorrenti, ripresi quotidianamente mentre svolgono una serie di attività: da quelle strettamente legate a «Il Grande Ranch» (spaccare la legna, mungere le mucche, preparare i pasti, ecc.) ad altre più sportive (allenamenti all'aria aperta, trekking o equitazione) e anche alcune più «rilassanti». Pur rimanendo in isolamento in alcuni momenti della giornata, i quattro ragazzi hanno la possibilità di interagire in tempo reale con il mondo esterno attraverso i profili social del programma. La convivenza del gruppo viene raccontata sulle principali piattaforme digitali della trasmissione e da alcuni programmi delle reti Mediaset.