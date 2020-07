Omofobia, la Commissione Giustizia adotta il testo del relatore Zan

La Commissione Giustizia della Camera ha adottato il testo unificato del relatore Alessandro Zan sull'omofobia come testo base, su cui i gruppi presenteranno gli emendamenti. A favore ha votato la maggioranza, contro Lega e Fdi, mentre Fi non ha partecipato al voto «in segno di apertura».

Il termine per presentare gli emendamenti al testo base sull' omofobia è stato fissato in Commissione Giustizia della Camera per giovedì prossimo, 16 luglio, alle 11. «È un altro passo in avanti verso la legge, il fronte contrario si ricrederà con la sua applicazione», commenta la presidente della Commissione Giustizia di Montecitorio Francesca Businarolo. «Con l'adozione del testo base delle proposte sull'omotransfobia - ha aggiunto - ci avviamo verso l'approdo in Aula previsto il 27 luglio, dopo la riforma elettorale. Il testo prevede il carcere da uno a quattro anni per chi istiga alla violenza omofobica, intervenendo sull'articolo 604 bis del codice penale. La sua finalità è quella di ampliare la platea dei destinatari della tutela e fornire adeguati strumenti contro i cosiddetti hate crimes (crimini d'odio), oltre alla diffusione della cultura del rispetto e della tolleranza».

LE CRITICHE

Fratelli d'Italia annuncia battaglia contro un il testo che considera, «un bavaglio alla libertà d'espressione e di opinione che apre la strada a pericolose derive liberticide», dichiarano Carolina Varchi e Ciro Maschio, deputati di Fratelli d'Italia e componenti della commissione Giustizia. «Il nostro ordinamento giuridico - aggiungono i deputati di Fdi - già punisce le condotte discriminatorie basate sull'orientamento sessuale e le intenzioni di questo testo che punta a rafforzare le tutele per gay e trans, rappresenta una discriminazione rispetto agli altri soggetti individuati dalle normative europee come vulnerabili».

Una rete di associazioni femministe, tra cui il movimento “Se non ora quando”, critica il ddl Zan. Sotto accusa l'espressione identità di genere. «La legge contro l'omo-lesbo-transfobia che si discute in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati - scrivono - vuole prevenire violenze e discriminazioni basate su “sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere”. Chiediamo al relatore onorevole Zan perché vuole usare l'espressione identità di genere invece che transessualità? Scrivere identità di genere infatti permette a chiunque di autocertificarsi con un sesso diverso da quello con cui è nato. Un uomo può dichiararsi donna, una donna può dichiararsi uomo, a prescindere dalla realtà del corpo. L'inafferrabile concetto di identità di genere ha creato scontri e ingiustizie ai danni delle donne in Inghilterra e negli USA (i casi più noti quelli di J. K. Rowling e Martina Navratilova) e non vogliamo che accada anche qui». All'espressione identità di genere - che, sostengono, danneggerebbe i diritti delle donne - le femministe preferirebbero quella di transessualità.

