Nigeria, scatta #ProtectPHGirls: centinaia in piazza contro i femminicidi negli alberghi

Undici donne uccise strangolate negli alberghi in meno di due mesi. Così oggi centinaia di donne sono scese per il secondo giorno nelle strade di Port Harcourt, nel sud della Nigeria, per protestare e per chiedere alle autorità di adottare misure di protezione efficaci. Nel segno di #ProtectPHGirls l e manifestanti, vestite di nero in segno di lutto, hanno marciato scandendo vari slogan, tra i quali "I loro killer devono essere trovati" guidati Rita Marley Ikem-beze Idonor, presidente del Rotary Club di Port Harcourt South. Sec ondo la Bbc, in serata due sospetti sono stati arrestati dalla polizia in questa città nella regione petrolifera del delta del Niger. Il commissario della Polizia, Mustapha Dandaura, ha rivelato che uno dei sospetti è stato arrestato a Port Harcourt mentre l'altro è stato rintracciato nello stato di Kaduna. La trappola è scattata quando una donna ha rivelato che un uomo le ha promesso di pagarle 30.000 dollari se accettava di passare la notte con lui.

