Allenamenti da incubi, 7 donne su dieci dicono di aver subito molestie in palestra

Le molestie durante gli allenamenti, tra pesi e cyclette. Quel tipo che ti passa accanto e allunga la mano, quell'altro che ti segue ad ogni passo e te lo ritrovi sempre accanto, o chi fa apprezzamenti e battutacce. Quando la palestra si trasforma in un incubo. Il 71 per cento delle donne racconta di essere quasi regolarmente molestata, secondo una ricerca di FitRated e riportata su "Roba da donne".

L’81% delle donne ha invece dovuto cambiare programma, perché c’era si sentiva pedinata da qualcuno che la seguiva dappertutto tra i diversi esercizi e le diverse macchine. Il 54% ha detto di aver evitato determinate aree della palestra a causa di molestie già ricevute. Il 90% ha dichiarato infine di non apprezzare di essere fissata mentre si esercita e l’80% non ama parlare durante l’allenamento.



Proprio per evitare le molestie sono nate palestre interamente femminili, dove le donne non rischiamo di ricevere palpeggiamenti, commenti e sguardi indesiderati da parte degli uomini. InsideOver riporta la proposta dei Verdi francesi, che vorrebbero evitare di avere luoghi misti per gli allenamenti come palestre o piscine. I Verdi, per poter avallare la loro proposta, hanno diffuso dei dati da loro elaborati: il 26% delle donne è stato vittima di gesti o dichiarazioni sessiste durante la pratica sportiva, mentre il 52% sostiene di essere stati oggetto di molestie in palestra.

