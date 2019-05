metoo, Weinstein sta patteggiando per chiudere i casi di abuso, gli costerà 44 milioni di dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Harvey Weinstein, il potentissimo produttore cinematografico di Hollywood accusato da decine di donne di molestie sessuali e violenze, il cui caso giudiziario ha originato in tutto il mondo un ampio movimento internazionale per il riconoscimento degli abusi di potere, sta raggiungendo un accordo per chiudere tutte le cause legali pendenti. Gli costerà circa 44 milioni di dollari.L'accordo in corso è stato anticipato dal New York Times. Harvey è finito in tribunale a New York per la denuncia di violenze sessuali su due donne anche se altre 80, molte delle quali attrici, lo hanno pubblicamente stigmatizzato scoperchiando un imbarazzante caso internazionale. I legali hanno fatto sapere che la somma sulla quale si sta trattando è praticamente la metà di ciò che inizialmente era stato richiesto. Weinstein non ha voluto fare alcun commento così come il portavoce della procura di New York.