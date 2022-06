Kevin Spacey, l'attore sarà processato a piede libero in Gran Bretagna per abusi sessuali su tre uomini

Kevin Spacey sarà processato a piede libero in Gran Bretagna per rispondere delle accuse di diversi abusi sessuali rivoltegli da tre uomini in relazioni a presunti episodi avvenuti diversi anni fa a Londra. Lo ha stabilito un giudice della Westminster Magistrates Court dove il 62enne attore americano è comparso oggi per una breve udienza preliminare sotto l'assedio dei media, concedendogli una cauzione senza condizioni. Il processo scatterà il 14 luglio. Spacey, è stato spiegato dal giudice, è accusato di «attività penetrative» non consensuali.

Kevin Spacey, l'attore incriminato per aggressione sessuale nei confronti di tre uomini

L'arrivo di Kevin in tribunale

L'attore 62enne, che ha vinto l'Oscar per I soliti sospetti e American Beauty negli anni '90, è arrivato facendosi largo tra i giornalisti mostrandosi sorridente prima di entrare nel tribunale prima dell'udienza preliminare di quella che si preannuncia una lunga battaglia legale sui presunti abusi venuti alla luce sull'onda delle denunce di #MeToo.

Le accuse

L'attore e regista è stato incriminato dalla giustizia britannica con quattro capi di imputazione per aggressione sessuale nei confronti di tre uomini. Lo ha affermato il Crown Prosecution Service.

«È stato anche accusato di aver indotto una persona a impegnarsi in attività sessuali senza il suo consenso», ha detto Rosemary Ainslie, capo della divisione Speciale Criminalità del CPS. «Le accuse seguono una revisione delle prove raccolte dalla polizia metropolitana nella sua indagine». Già anni fa Kevin era finito al centro di uno scandalo sessuale.