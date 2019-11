Le donne italiane studiano tanto, si laureano meglio ma sono poche nelle materie scientifiche

Ecco la fotografia italiana del peso e degli orientamenti delle donne nel sistema scolastico. Le ragazze studiano di piu' e con risultati migliori dei loro coetanei maschi. Le donne rappresentano l'82% degli insegnanti, il 69% dei dirigenti scolastici e il 69% del personale non docente. Ma le studentesse universitarie di materie scientifiche sono ancora troppo poche. Questi alcuni dei risultati del progetto 'Respect-Stop Violence Against Women', realizzato dal Censis con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto evidenzia altri dati. Le donne laureate in Italia sono 4.277.599, pari al 56% degli oltre 7,6 milioni di laureati. E sono in crescita: negli ultimi cinque anni sono aumentate del 22,7%, piu' dei maschi (+16,8%). Nel 2018 hanno conseguito una laurea 183.096 donne, il 57,1% del totale dei laureati.

Nello stesso anno sono risultate iscritte all'universita' 938.816 studentesse, che rappresentano il 55,4% degli iscritti. Le donne sono la maggioranza anche negli studi post-laurea: sono il 59,3% degli iscritti a un dottorato di ricerca, un corso di specializzazione o un master. E ottengono risultati piu' brillanti in tutti i cicli scolastici.

Alle scuole medie il 5,5% delle ragazze si licenzia con 10 e lode contro il 2,5% dei ragazzi. Il voto medio di diploma e' 79/100 per le femmine e 76/100 per i maschi. All'universita' il 55,5% delle studentesse si laurea in corso, contro un numero piu' basso (il 50,9%) degli studenti maschi. Il 24,9% delle femmine si laurea con 110 e lode, contro il 19,6% dei maschi. E il voto medio conseguito alla laurea e' pari a 103,7 per le donne e a 101,9 per i maschi.

Diversi gli orientamenti nei percorsi di studio. Nei licei delle scienze umane le ragazze sono l'88,6% degli studenti, nei linguistici il 78,3%, al liceo classico il 70,1% e al liceo artistico il 70%. All'universita' i gruppi disciplinari a piu' alto tasso di femminilizzazione sono Insegnamento (con il 91,8% di studentesse sul totale), Linguistico (81,6%) e Psicologico (77,6%). Sul versante opposto, la partecipazione femminile e' particolarmente bassa a Informatica e Tecnologie Ict (13%), Ingegneria Industriale e dell'Informazione (22%), Scienze Motorie e Sportive (28,8%).

