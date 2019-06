Laura Steerman, l'artista che trasforma le ecografie delle future madri in opere d'arte

Faceva l’avvocato, Laura Steerman, finché un bel giorno non è rimasta incinta, e le immagini in bianco e nero delle ecografie di quella bambina che stava crescendo dentro di lei, sono diventate un’ispirazione artistica: ha deciso di trasformarle in quadri colorati per passare il tempo. Rosso, blu, verdi, forti macchie di colore, che esprimono la crescita e la vita. Oggi Steerman ha 50 anni e tre figlie. Quando ha cominciato ne aveva 35. Non le piacevano proprio quei frame in bianco e nero. «Ho pensato - ha spiegato lei stessa -, non posso lasciare questa immagine e metterla in una cornice e sono stata davvero attratta dall’idea di darle un po’ di colore, un po’ di vita. È stato il mio amore per l’arte e l’artigianato che mi ha portato a trasformare in quadri le ecografie dei figli». La sua idea ha viaggiato veloce e da quel momento tantissime mamme hanno chiesto all’artista di Dublino di trasformare in quadro le foto del tracciato ecografico. Lasciare il lavoro da avvocato non è stato facile: le piaceva molto e poi c’erano gli impegni familiari, mutuo compreso. Dopo lo studio legale è diventata consulente presso la Commission for regulation of Utilities irlandese, è andata a lavorare per Esb, una grande azienda di forniture di energia elettrica. Ha contribuito anche alla costruzione del testo di legge sull’energia tuttora vigente in Irlanda. Ma le mancava qualcosa, la passione per la pittura e i colori ha preso il sopravvento. E oggi lavora da casa e ha quattro aiutanti.

