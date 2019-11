Una pop star la portavoce del movimento che a Hong Kong combatte la Cina

E' minuta, quando si muove sembra un fuscello, ma ha la tenacia di un cavo d'acciaio nel difendere la rivoluzione di Hong Kong dal gigante cinese. Denise Ho è una pop star che ultimamente ha cambiato 'mestiere', diventando di fatto la portavoce del movimento degli ombrelli. Impegnata per la democrazia e i diritti Lgbt da tempo, Denise è stata inserita dal governo di Pechino nella lista nera delle persone da zittire. Al contrario la Bbc la ha annoverata tra le 100 donne più influenti del mondo. In questi mesi è stata la voce di Denise a diffondere con efficacia nel mondo le ragioni che sono alla base di un movimento nato nelle università e che non si vuole piegare ai metodi poco democratici della Cina.



La tensione ad Honk Kong è purtroppo salita costantemente al punto da essere sfociata in guerriglia aperta. «E' una zona di guerra ora. La polizia cinese carica la gente e gli studenti, arresta chiunque e pesta a sangue gli attivisti che sono in strada. Nessuno avrebbe mai pensato che potesse accadere una cosa del genere a Hong Kong» fa sapere Denise.

Senza alcun timore alza la voce, denuncia, spiega instancabile cosa ha portato gli abitanti dell'ex protettorato inglese a manifestare senza tregua da quattro mesi e mezzo. In questi mesi non sono mancate nemeno le violenze sulle donne. Uno studente di 22 anni il mese scorso è stato ucciso. Sui social Denise non arretra di un millimetro e incalza. Di fatto è diventata la voce libera del movimento. Posta in continuazione filmati mostrando senza filtri la morsa cinese. L'ultimo post, di qualche ora fa, racconta che la polizia si è diretta al policlinico e ora sono minacciati medici e infermieri.

