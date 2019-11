USA 2020, su Twitter le candidate donne colpite da troll e fake news più dei candidati maschi

La competizione elettorale si è decisamente spostata anche sui social e su Twitter le donne candidate tra i democratici americani alle primarie per la nomination delle presidenziali del 2020 sono bombardate da troll, fake news, offese. Il numero degli attacchi contro di loro è "significativamente" più alto rispetto agli attacchi diretti verso i candidati uomini. A fare una analisi della situazione è stato il Time che ha pubblicato una ricerca effettuata da The Wilson Center in collaborazione con una azienda specializzata in intelligenza artificiale.

Lo studio si è concentrato sui sei principali concorrenti, tre uomini (Joe Biden, Bernie Sanders e Pete Buttigieg) e tre donne(Elizabeth Warren, Kamala Harris e Amy Kloubchar). I risultati hanno messo in luce come le donne siano state fatte oggetto di attacchi focalizzati più sul carattere e l'identità piuttosto che sugli aspetti politici della loro candidatura. Il tema identitario, in particolare, è stato usato per attaccare sia la Warren («Ha mentito sulla sua eredità etnica») sia la Harris, definita non autenticamente americana in quanto figlia di immigrati.

La ricerca ha poi sottolineato che i candidati donna sono bersagli preferiti degli account di estrema destra e che ricevono meno attenzione da parte dei media tradizionali rispetto ai colleghi maschi. Il tutto porta il Time a definire questo gap una "gender penality" che colpisce online le donne democratiche in corsa per la Casa Bianca.

