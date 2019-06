L'ex Miss irlandese scrittrice per le donne: in un libro racconta le storie di violenza

L’ex miss irlandese che racconta storie di violenze sulle donne. «Take me out of this hell», Portami fuori da questo inferno, è il libro scritto da Monica Walsh, 32 anni, che nel 2015 è stata eletta Miss Irlanda Universo. L’ha fatto, spiega, perché la sua vita è stata segnata dal femminicidio della madrina, Halina. «Avevo 12 anni quando è successo - ha raccontato la scrittrice a “LetteraDonna” - credo che suo marito abbia iniziato a essere aggressivo dopo la nascita del secondo figlio. Poi arrivò il giorno in cui la picchiò e la lasciò morire. Aveva 36 anni».

La presentazione del libro Take Me Out Of This Hell, i cui proventi saranno devoluti in beneficenza, è in programma per settembre 2019, in occasione della London Fashion Week.

«Sono un volto abbastanza noto e, quando posso, mi piace dare una mano alle donne in difficoltà. Anche solo indirizzarle verso centri antiviolenza, andare insieme dalla polizia o parlare con loro: a volte un abbraccio può fare molto. A un certo punto mi sono resa conto che, anche tramite email, mi stavano arrivando tante storie da poterci scrivere un libro, per sensibilizzare sul tema. Ed è quello che ho fatto. Spero che possa aiutare molte donne a prendere la decisione giusta: nel 2019 dovremmo sentirci al sicuro e non in pericolo nelle nostre case», ha spiegato l’ex miss.

Nel libro di Monica Walsh storie di donne dai 25 ai 45 anni, di ogni estrazione sociale e grado di istruzione, irlandesi e immigrate. «Il problema della violenza di genere è globale». L’ex Miss, che oggi lavora anche come fashion blogger, è un’attivista dell’organizzazione Queens Without Scars che coinvolge delle reginette di bellezza come ambasciatrici per sensibilizzare sulla violenza di genere.

