Il Messico scosso dai femminicidi, il 9 marzo sciopero nazionale e donne in marcia

Il Messico è scosso da nuovi brutali casi di femminicidi. A Città del Messico due donne e due bambine sono state brutalmente uccise e questo ha nuovamente riacceso i riflettori sul tema della violenza femminile dove nel paese latinoamericano ha toccato livelli impressionanti. Le donne messicane scenderanno in piazza per protestare e chiedere maggiori tutele e, al contempo, ci sarà uno sciopero nazionale.

«UnDíaSinNosotras» - questo il nome della mobilitazione – si terrà il prossimo 9 marzo. Solo nel 2019 si sono registrati circa 3.800 femminicidi, aprendo un dibattito nazionale sul percorso culturale da affrontare per sradicare alle radici la violenza. Il fenomeno del "femminicidio" in Messico era salito alla ribalda una decina di anni fa con il caso di Ciudad Juárez, nello stato messicano di Chihuahua, una cittadina al confine con gli Stati Uniti dove il tasso di uccisioni aveva raggiunto livelli abnormi, destando preoccupazione a livello nazionale e internazionale per le sue proporzioni. Un fenomeno provocato dalla criminalità dilagante.

