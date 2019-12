La migliore calciatrice del mondo (anti Trump) premiata con il Pallone d'Oro

La star militante degli Stati Uniti, capitana della squadra di calcio femminile, Megan Rapinoe ha vinto per la seconda volta di fila il Pallone d'oro femminile. Non era mai accaduto prima. L'attaccante americana, 34 anni, al suo terzo campionato del mondo e apertamente gay (che non ha mai nascosto la sua opposizione alla Casa Bianca di Trump, definendosi una "walking protest" in difesa dei diritti e contro le diseguaglianze) è stata consacrata migliore atleta del mondo, un simbolo forte per tutte le donne contro le discriminazioni femminili nello sport. Quest'autunno un sondaggio fatto negli Usa metteva Megan Rapinoe quasi in testa in un ipotetico duello con Trump per le elezioni presidenziali del prossimo anno.

