Claudia Parzani unica manager italiana nella top di Yahoo per l'impegno contro il gender gap

Claudia Parzani, presidente di Allianz, è stata inclusa da Yahoo Finance nella classifica Women Role Model 2019, il cui obiettivo è quello di premiare le donne di talento che si sono distinte in iniziative per migliorare la posizione delle donne nel mondo del lavoro.

Claudia, unica italiana, è stata inclusa nella categoria 100 Women Executives. In passato era stata inclusa nella classifica del Financial Times.

Già membro del comitato esecutivo e Global Gender Champion di Linklaters, Claudia figura tragli ambasciatori globali delle iniziative promosse per promuovere la parità di genere. In passato ha sostenuto diversi progetti tra cui il Women’s Leadership Programme, sviluppato per attrarre e mantenere le professioniste di talento e Stepping Forward, un nuovo programma di coaching per le giovani professioniste della firm. Per l’ufficio di Milano ha ideato Breakfast@Linklaters, un network che conta oggi oltre 1.000 manager molto attente ai temi del gender che permette alle donne della business community di incontrarsi a colazione ogni due mesi per discutere di temi sempre diversi e attuali.

Claudia è madrina per l’Italia della campagna internazionale “Inspiring Girls”, lanciata in Italia dall’associazione Valore D di cui ha ricoperto il ruolo di Presidente dal 2013 al 2016. Claudia ha inoltre contribuito allo sviluppo di “In the Boardroom”, programma che ha formato circa 300 donne per ricoprire il ruolo di componente degli organi sociali delle principali società di capitali e di “The CEO School”, iniziativa promossa con l’obiettivo di consentire ad un numero maggiore di donne di ricoprire incarichi esecutivi nei Consigli di Amministrazione.

