Coronavirus, l'appello della Fondazione Iotti ai giovani: «Aiutate gli anziani»

«È il momento di riscoprire i gesti di solidarietà tra generazioni: aiutare a fare la spesa, andare in farmacia e fare compagnia agli anziani per superare questo momento critico». È l'appello della presidente della Fondazione Nilde Iotti, Livia Turco. «I giovani sono chiamati a proteggere gli anziani - dice l'ex ministro della Sanità - Abbiamo ascoltato ieri le parole del ministro Roberto Speranza e del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità rivolto ai giovani perché proteggano gli anziani. Ci sembra un messaggio molto umano e doveroso da raccogliere e tradurre in atti concreti da parte di noi cittadini».

«Le donne della Fondazione Nilde Iotti, impegnate a diffondere i valori umani di solidarietà e senso civile verso le giovani generazioni - aggiunge - incoraggiano i più giovani ad assumersi la responsabilità dell'intera comunità e a prendersi carico degli anziani e delle persone più fragili, in questi giorni di emergenza nazionale a causa del diffondersi del Coronavirus».

«Possiamo fare molti gesti concreti ed utili nella vita quotidiana per aiutare le persone anziane che conosciamo, che vivono nei nostri condomini o accanto a noi applicando le regole che sono state emanate - prosegue Livia Turco - Andare a fare la spesa ed in farmacia; aiutare a conoscere ed interpretare bene le istruzioni cui dobbiamo attenerci in questo momento; tenere loro compagnia e aiutarli a superare questo momento critico».

