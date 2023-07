Marina Luzi uccisa a Pesaro, il killer: «Un microchip nel vaccino anti Covid, l'ho uccisa perché mi ha contagiato con armi biologiche»

«La massoneria è coinvolta nella vicenda Covid e il vaccino contiene sostanze dannose per la salute, dispositivi elettronici talmente piccoli da non essere visti ad occhio nudo (nanotecnologia) e che Marina Luzi assieme ad altre persone hanno operato per contagiarmi e procurarmi danni fisici con questi dispositivi che sono a tutti gli effetti armi biologiche». In queste poche righe è contenuto il delirante movente dell'assassinio di Marina Luzi, la 39enne mamma di una bimba di 2 anni di Fossombrone (Pesaro) che martedì mattina è stata uccisa a sangue freddo dal cognato Andrea Marchionni, 47 anni.

Un delirio che lo ha portato a convincersi di essere perseguitato dalla cognata, a tal punto di avere maturato il suo omicidio nella villetta in via Pirandello dove il killer viveva condividendo lo stabile con il fratello Enrico e la sua famigliola.