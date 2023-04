Ha un malore, trovato morto nella sua officina di surf ad Ancona: Enrico Casciani aveva 63 anni

CASTELFIDARDO - A trovarlo, ormai senza vita, nel laboratorio in cui progettava e fabbricava surf è stato un amico a cui non rispondeva al telefono. Si è preoccupato, ieri mattina è andato a controllare nell’officina di via Pastore, a Castelfidardo (Ancona), e qui ha compiuto la drammatica scoperta. Enrico Casciani, 63 anni, originario di Viterbo, era disteso sul divano. Il suo cuore aveva smesso di battere. Subito l’amico ha chiesto aiuto al 112. Sul posto si sono portati il 118 con l’automedica e la Croce Verde, insieme ai carabinieri. Ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Un infarto ha stroncato il 63enne, che lascia una figlia adolescente. Faceva lo shaper, l’artigiano che plasma tavole da surf ed era apprezzatissimo nel suo settore.

IL RICORDO

«Era un ciclone, una forza della natura», scrivono gli amici sui social. Casciani aveva aperto a Castelfidardo il Surf Lab, un’officina in cui produceva tavole per solcare le onde, la sua grande passione. Si era trasferito nelle Marche per ampliare i suoi orizzonti, dopo aver lavorato anche in Toscana e aver dato vita alla Temavento, il suo marchio di fabbrica. Grande amante dello sport, nella sua Viterbo, da giovane, era stato tra i promotori dello Sci Club locale. Accertate le cause naturali del decesso, la salma è stata messa a disposizione dei familiari per l’organizzazione del funerale.