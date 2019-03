Al Grolier Club di New York, in mostra i libri più piccoli del mondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piccolo è bello, specialmente in tema di letteatura & affini. 34 anni fa Patricia Pistner decise di riempire di minuscoli libri veri gli scaffali di una monumentale casa di bambole che aveva commissionato per la sua casa in Florida. La Pistner House, replica in miniatura di una magione francese di metà Settecento adesso in prestito al museo d'arte di Naples, le cambiò la vita: il primo atto di una collezione molto specializzata, migliaia di pezzi acquistati da librai antiquari in tutto il mondo, 950 dei quali sono ospitati fino al 19 maggio al GrolierClub, il club per bibliofili più antico d'America, che quest'anno ha compiuto cento anni."Miniature books", la mostra dei libri più piccoli del mondo, è stata organizzata dalla stessa Pistner e dall'esperto olandese Jan Storm van Leeuwen, ex curatore delle legature rare alla Biblioteca Reale dell'Aja. La maggior parte dei libriccini esposti in un piccolo salone del Grolier stanno comodamente nel palmo di una mano, alcuni di pochi centimetri e uno, realizzato in Giappone, non più grande del punto alla fine di questa frase.Il più antico è una tavoletta cuneiforme del 2300 avanti Cristo, il più recente è stato pubblicato appena un anno fa. La mostra ha aperto mentre all'Armory di Park Avenue era in corso la Fiera del Libro Antiquario, una delle più importanti in assoluto, con espositori venuti da tutto il mondo tra cui dall'Italia, Alessandro Borgato, la Borromini e Philobiblon di Roma, il Cartiglio e Pregliasco di Torino, Mediolanum a Milano, Giuseppe Solmi di Ozzano Emilia.Impossibile farsi dire dalla Pistner quali siano i suoi libri preferiti, ma la collezionista indica alcuni esempi diarte della legatoria italiana tra cui un libro di preghiere commissionato a Gregorio Andreoli da Camillo Rospigliosi, fratello di Papa Clemente IX e una legatura d'oro di un libriccino di salmi di fine Cinquecento: firmata da Nicolaus Misserinus con le composizioni di San Francesco che riceve le stimmate e l'Adorazione dei Magi dipinti su foglia d'argento sul verso della copertina di cristallo di rocca. Pat Pister fa risalire la sua passione per I libri in miniatura a quando era bambina a Chicago e a una casa di bambole che la nonna leregalò quando aveva sei anni: «Immaginavo i loro piccoli mondi e questo mi ha fatto nascere la passione del design, per l'arte, l'architettura che mi ha accompagnato tutta la vita».