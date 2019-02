Carlo Verdone tra cinema e privato: l'inedito ritratto nel libro di Gian Luigi Rondi

Al Palazzo delle Esposizioni è stato presentato il libro “Carlo Verdone” di Gian Luigi Rondi, edito da Edizioni Sabinae. Il regista romano si è raccontato in un’amichevole conversazione in compagnia di Piera Detassis, Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello.



«Rondi - ricorda Verdone - era amico di mio padre, era il decano dei critici, un uomo onesto e un critico obiettivo. Per me è stato molto importante, perché ha creduto in me da subito, dopo il primo film "Un sacco bello"».



Partendo dalla storia della genesi di questo volume - che contiene un’intervista inedita realizzata da Gian Luigi Rondi un mese prima della sua scomparsa - Verdone ha ripercorso la sua carriera cinematografica, svelando anche aspetti insoliti della sua vita familiare. © RIPRODUZIONE RISERVATA