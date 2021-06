Volley, in vendita i biglietti per assistere a Cisterna ai due match Italia-Argentina

Martedì 29 Giugno 2021, 08:43

Sono stati messi in vendita i biglietti per assistere alle due partite amichevoli che la nazionale italiana maschile di volley giocherà contro l‘Argentina sabato 10 alle 20,30 e domenica 11 luglio alle 18 presso il palazzetto dello sport di Cisterna.

Si tratta degli unici due test match che gli azzurri allenati da Chicco Blengini disputeranno prima di partire per il Giappone, dove parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo.

APPROFONDIMENTI PALLAVOLO Anche l'Italvolley maschile approda a Tokyo: Serbia ko 3-0

I biglietti, costo 15 euro (più prevendita), si potranno acquistare online, nei punti vendita Vivaticket e presso la biglietteria della Top Volley al Palasport in viale delle Province a Cisterna (fino a venerdì 2 luglio, dalle 16,30 alle 19).

Nel rispetto della normativa anti-Covid gli ingressi saranno limitati e gli spettatori dovranno osservare alcune regole: presentarsi al palazzetto con un margine di anticipo; transitare per il triage e sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea (oltre i 37,5 gradi non sarà consentito l’accesso); seguire i percorsi tracciati per raggiungere il proprio posto, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro. Non sarà possibile portare bandiere, striscioni o altro materiale.

Una volta all’interno gli spettatori dovranno restare seduti al posto indicato che potrà essere lasciato solo per necessità e rivolgendosi al personale di servizio. A fine match non sarà possibile alcun contatto con i giocatori e si dovrà defluire con ordine e mantenendo sempre la distanza interpersonale.