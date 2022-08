«Vini d'Abbazia» a Fossanova, tre giorni di degustazioni ed eventi a Priverno

Degustazioni, concerti, masterclass e spettacoli dal vivo accompagnano la prima rassegna dedicata alla produzione di vini nelle antiche abbazie italiane e francesi. L'evento «Vini d'Abbazia», che si svolge dal 2 al 4 settembre nel borgo di Fossanova famosa per il suggestivo monastero cistercense del XII secolo, è organizzato dalla Pro Loco di Sabaudia, dall'Associazione Passione di Vino e dalla Strada del Vino della Provincia di Latina.

Partecipano alla manifestazione tante cantine italiane, oltre a un'importante collaborazione internazionale, per promuovere la cultura del vino e del lavoro di tutte quelle aziende legate al territorio e ai luoghi dello spirito.

L'evento enogastronomico ha dunque una valenza culturale importante: racconta il ruolo che le abbazie e i monasteri, sin dal Medioevo, hanno avuto nella produzione del vino e nella salvaguardia di vitigni che in molti casi sarebbero andati perduti.

Tra le cantine spiccano l'abbazia di Novacella, in Alto Adige, quella campana del Goleto, che salvò vitigni produttori del Greco di Tufo, del Fiano e dell'Aglianico; e, ancora, la Badia di Passignano e il monastero di Vitorchiano, nel Lazio. Tra le cantine straniere parteciperà il gruppo Les Grands Chais de France, con il marchio Francois Martenot, che racconterà il patrimonio vitivinicolo della Borgogna con i rinomati vini dell'Hospice de Beaune.

Interessante è la location della manifestazione: l'abbazia di Fossanova, un luogo storico, artistico e religioso di grande importanza, fondata dai frati cistercensi provenienti dalla Borgogna. È un esempio del primo stile gotico italiano, dagli interni spogli come vuole l'austera filosofia dei monaci cistercensi. Qui vi morì san Tommaso d'Aquino e dal 1874 è stato dichiarato monumento nazionale. Il complesso dell'abbazia di Fossanova è costituito dal chiostro, fulcro del complesso, dalla chiesa di santa Maria, dalla Sala Capitolare, dal refettorio, dalla cucina e dai dormitori dei conversi. Completano la struttura la casa dei pellegrini, il cimitero e un'infermeria.

La manifestazione si svolgerà proprio nel cuore dell'abbazia, negli ambienti del chiostro, del refettorio e della sala capitolare. Per maggiori informazioni e prenotazioni: vinidabbazia.com L'evento è anche l'occasione di conoscere le abbazie produttrici e di programmare un viaggio tra i luoghi dello spirito più suggestivi d'Italia e di degustare ottimi vini. In Alto Adige abbiamo l'abbazia di Novacella, vicino a Bressanone; l'abbazia di Muri-Gries a Bolzano e il monastero di Sabiona in Valle Isarco. Nel Veneto due sono le abbazie con cantine: Praglia, monastero benedettino sui Colli Euganei, e Busco, in provincia di Treviso; mentre in Friuli c'è l'abbazia di Rosazzo, a una ventina di chilometri da Udine. In Toscana troviamo l'abbazia Vallombrosana a Badia di Passignano, nel cuore del Chianti, e il monastero dei Frati Bianchi di Fivizzano. In Umbria ci sono il convento delle monache agostiniane del monastero di santa Chiara della Croce a Montefalco e la fraternità di Assisi del monastero di Bose.

Nel Lazio il monastero trappista di Vitorchiano e l'abbazia di Valvisciolo a Sermoneta, in provincia di Latina.

Infine in Campania, oltre all'abbazia del Goleto di Sant'Angelo dei Lombardi, merita una visita l'abbazia di Crapolla a Vico Equense.