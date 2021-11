Via Casalini chiusa, tagliato un albero in bilico

Strada chiusa dalle 16 per l'intervento della Protezione Civile impegnata nel taglio di un albero in bilico sulla strada. Il forte vento della giornata di oggi ha creato non poche difficoltà, soprattutto nella zona periferica di Borgo Flora dove è stato necessario l'intervento dei volontari di via Bari, del presidente Marcello Meddi, che tra motosegne e asce hanno messo in sicurezza via Casalini. La strada era stata chiusa al traffico dagli agenti di Polizia Locale, diretti dal comandante Raoul De Michelis.

La segnalazione è arrivata al centralino del quartier generale di corso della Repubblica intorno alle 15.40 e una pattuglia si è portata subito in zona per evitare che l'albero cedesse su qualche passante. La strada, ultimato il recupero dei tronchi, verrà riaperta al traffico.