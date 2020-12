Vento fortissimo e mare molto mosso, paura per un surfista spericolato al Lido di Latina

Paura per un surfista al Lido di Latina. Lunedì pomeriggio un appassionato di vento e onde ha voluto provare il brivido di uscire in mare con la propria tavola per approfittare del vento fortissimo e del mare molto mosso con onde notevoli. Peccato che ad un certo punto, quando l'uomo ha cercato di riguadagnare la riva, non è riuscito nell'intento ed è andato in difficoltà. I tentativi di arrivare a terra sono andati avanti per diversi minuti. Qualcuno da riva ha visto la scena e allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati per primi gli agenti della Squadra Volante della Questura che si sono precipitati in spiaggia pronti a fare una catena per tirare fuori l'uomo dalle onde. Fortunatamente non ce n'è stato bisogno: proprio mentre gli agenti arrivavano sulla battigia l'uomo è arrivato a terra da solo, ringraziandoli e scusandosi per il disturbo. Poi, infreddolito malgrado la muta, e ancora impaurito ha velocemente recuperato la sua attrezzatura e ha lasciato la spiaggia.

APPROFONDIMENTI LATINA Maltempo, fino a stasera è allarme "rosso": nuovo... LATINA Latina, disagi e allagamenti in mezza provincia MALTEMPO Il Pontone esonda, ancora una notte di inferno a Gaeta

Ultimo aggiornamento: 11:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA