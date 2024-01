Sezze perde un altro dei suoi personaggi simbolo. Se ne è andata ieri, all'età di 95 anni, la signora Lina Maenza, anche se tutti la conoscevano come Lina Santuccio. Eh sì, perché la signora Lina era colei che, per anni, ha deliziato i clienti del ristorante di famiglia con la sua straordinaria arte culinaria, contribuendo al successo dell'omonimo e conosciutissimo locale che si trova nella zona di Suso. Una donna di stile, elegante, ma anche signora assoluta della cucina del ristorante Santuccio. Lina ha cucinato per anni con maestria, perfezionata non studiando dai libri di cucina, ma applicandosi giornalmente nel migliorare le ricette della tradizione, ha contribuito in maniera importante a far conoscere il nome di Sezze e dei prodotti tipici in tutta Italia. Inutile sottolineare quante migliaia di persone si siano sedute alle sua tavola. Al ristorante da Santuccio si sono alternati semplici compaesani, nobili, attori e sportivi famosi, tutti accomunati, a fine pasto, dalla soddisfazione di aver assaggiato qualcosa di unico, di speciale. Per questo non era raro che prima di congedarsi, molti degli ospiti chiedessero di conoscere la cuoca per ringraziarla di tanta bontà. Anche quando l'età ha iniziato a limitarla, non ha mai fatto mancare il suo apporto e la sua enciclopedica conoscenza. Ma Lina era molto di più. La sua boutique di moda in centro ha vestito tutti; il suo buon gusto ha impreziosito la vita quotidiana di molti e per tutti ha sempre avuto una parola gentile. Non a caso nelle ore successive alla notizia della sua scomparsa, gli aggettivi più usati per ricordarla sono stati gentile, sorridente, altruista e forte. Si perché Lina è stata, fino all'ultimo, soprattutto una donna forte. I funerali della signora Maenza saranno celebrati oggi nella chiesa di Santi Sebastiano e Rocco, in località Colli a Sezze, alle 10,30.