Un termovalorizzatore per Aprilia: produrrà energia dagli scarti della differenziata. Cittadini azionisti

Un termovalorizzatore da realizzare ad Aprilia, sul modello di Copenhagen e con azionisti gli stessi cittadini di Aprilia. È il sunto di un progetto da 410 milioni di euro presentato dalla società Creapland che fa capo a Fabio Altissimo, patron di Rida Ambiente leader nel trattamento meccanico biologico dei rifiuti a sud di Roma.

L'impianto, per il quale è stata presentata in Regione Lazio la richiesta di valutazione di impatto ambientale, potrà trattare 430 mila tonnellate di rifiuti provenienti dallo scarto della raccolta differenziata della provincia di Latina. Produrrà calore ed energia destinata alle stesse abitazioni e aziende di Aprilia. I cittadini potranno, stando al progetto, diventare azionisti versando quote da 50 euro.