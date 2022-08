Un grosso incendio minaccia l'Icot e attraversa la 148: due ore di paura

Un grosso incendio nel pomeriggio di ieri ha minacciato l'Icot. Erano circa le 16,30 quando le fiamme si sono propagate nei campi vicini all'ospedale ortopedico di Latina. Il rogo è stato alimentato da vento e sterpaglie e si è rapidamente espanso, passando anche dall'altro lato della strada. Per fortuna i soccorsi sono arrivati in tempo e non è stato necessario evacuare né le case né il nosocomio, che sono stati isolati dal fuoco in modo netto. Grazie all'intervento rapido dei vigili del fuoco sia la Pontina che le due parallele - Via Ferrazza e Via Faggiana - sono rimaste percorribili, nonostante il fumo.

Le fiamme infatti sono state circoscritte alla campagna attorno all'ospedale e al parcheggio sull'altro lato e l'allarme è rientrato. Sul luogo dell'incendio erano presenti due squadre dei vigili del fuoco - una da Latina e una da Pomezia - e una pattuglia della polizia locale di Latina che si è occupata di mantenere la circolazione in sicurezza. Le operazioni di spegnimento sono state abbastanza lunghe: sono servite circa due ore per estinguere le fiamme ed intorno alle 19 ancora le squadre stavano bonificando l'area perché il rogo si spegnesse definitivamente.

Quello di ieri vicino all'Icot è stato solo uno dei numerosi incendi che si stanno verificando in questi giorni nella provincia di Lartina e nel capoluogo, dove ieri un rogo si è verificato anche in Q4 tra Via Lunga e Via Jommelli, dove la strada è stata anche chiusa al traffico per permettere ai vigili del fuoco e alla protezione civile di operare. Tanti altri incendi invece sono concentrati in montagna ed in particolare nel sud pontino, per esempio l'altra sera a Itri: sull'Appia verso Fondi un vasto rogo ha mandato in fumo la vegetazione lungo una vasta zona in prossimità della statale.