Ultimati i lavori, parcheggio "off limits" all'ospedale Goretti di Latina: la protesta

Ultimo aggiornamento: 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parcheggiare all'interno dell'ospedale Santa Maria Goretti è ormai un'impresa per i dipendenti. Al punto che c'è chi lancia appelli sul gruppo facebook e chi - come la Cisl - chiede attraverso il segretario Stefano Mastrobattista un incontro alla direzione. Motivo? «A seguito delle numerose segnalazioni sulle difficoltà riscontrate negli ultimi giorni ad accedere all'area parcheggi interna». Sulla pagina social c'è chi va dritto al cuore del problema: «Un appello a tutte le forze sindacali: creare le condizioni per avere un parcheggio sicuro a tutti gli operatori del Goretti» e chi - come Maurizio Trimarchi del sindacato Usb - ironizza: «Se questo fervore ed attenzione che si mostra sul parcheggio si avesse anche sulle questioni contrattuali ed organizzative probabilmente non staremmo in queste condizioni da terzo mondo». Anche il Nursind, sindacato delle professioni sanitarie, interviene chiedendo «il motivo che ha spinto qualche vertice aziendale a impartire tale provvedimento»Ma cosa è successo? L'accesso principale all'ospedale è stato chiuso per consentire lavori di rifacimento dell'asfalto. Quello posteriore, lato padiglione Porfiri, è chiuso per potatura degli alberi dopo che il maltempo ha creato più di qualche danno. Ultimati i lavori l'accesso alle auto è, di fatto, contingentato. I dipendenti lamentano il fatto che è diventato quasi impossibile parcheggiare, in quanto i cancelli di ingresso sono chiusi nei momenti principali della giornata (inizio turno, ad esempio) lavoratori h 24). Tutto questo, lamentano, nonostante si notino spazi disponibili. Perché chiudere, allora?Un problema di sicurezza, a quanto sembra, dopo i lavori si è deciso di evitare la giungla di auto che si trovava ogni giorno, con potenziali rischi in caso di emergenza. Così quando sono entrate 120 auto - tanti i posti che può contenere il Goretti - gli altri restano fuori. Ci sono spazi liberi, è vero, ma se entrano altri veicoli si ricrea l'affollamento. Proprio quello che si vuole evitare. Allo studio dell'ospedale anche una nuova viabilità e segnaletica, ma derogare al numero massimo di auto sarà difficile. I primi risultati già si vedono e sono negativi per chi, arrivando in ospedale per lavoro, sapeva che bene o male avrebbe parcheggiato. Adesso, invece, ritardi e disagi per effettuare il cambio turno, mezzi parcheggiati lontano, cosa che quando si arriva o si esce con il buio non è il massimo.Si è passati da tolleranza assoluta a zero, questo è certo, perciò è urgente un chiarimento.