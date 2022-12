Ucciso per vendetta a Sabaudia, un arresto per l'omicidio di Fabrizio Moretto

Svolta nel caso dell'omicidio di Fabrizio Moretto. Questa mattina i carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo del comando pronviciale di Latina con l'ausilio dei militari di Sabaudia hanno dato esecuzione all'ordinanza cautelare nei confronti dell'uomo considerato responsabile del delitto.

L'arrestato è anche accusato di detenzione abusiva e porto illegale di arma da sparo. Le indagini hanno consentito di ricostruire le fasi della preparazione e dell'agguato del 21 dicembre 2020 nel quale Moretto fu ucciso in via della Tartaruga a Sabaudia, a poca distanza dalla sua abitazione; dall'altro di accertare il movente e il collegamento con la morte violenta di Erik D'Arienzo, morto in ospedale il 5 settembre 2020 alcuni giorni dopo il pestaggio venuto nella notte tra il 29 e il 30 agosto.