Tribunale di Latina in emergenza, arretrato da smaltire: il Ministero invia 45 neolaureati

E' una corsa contro il tempo quella in atto nel Tribunale di Latina per smaltire l'enorme volume di fascicoli arretrati: i tempi di conclusione dei processi penali sono lunghissimi, anche di recente per molti non si è potuto fare altro che dichiarare la prescrizione, un destino che sembra inevitabile anche per procedimenti su inchieste importanti che si avviano a essere chiusi così nei prossimi mesi. Per cercare di smaltire il lavoro che si è accumulato stanno per arrivare presso il Palazzo di giustizia pontino 45 persone assegnate dal Ministero nell'ambito di un piano a carattere nazionale: si tratta di giovani neolaureati in legge, economia e commercio e scienze politiche vincitori di un concorso bandito quest'estate che saranno affiancati ai magistrati per un supporto nelle attività preparatorie del giudizio e per velocizzare la redazione dei provvedimenti.

Saranno quindi addetti all'ufficio per il processo e forniranno il loro contributo ai diversi settori del Tribunale ai quali saranno assegnati. Peraltro negli ultimi due anni, come emerge anche dai numeri forniti a gennaio nella relazione sull'anno giudiziario il settore penale sembra funzionare discretamente grazie alla stabilità dei collegi e dei ruoli monocratici: qui c'è stata una riduzione delle pendenze, nonostante la prolungata sospensione dell'attività giudiziaria per l'emergenza epidemiologica così come, sempre secondo i numeri del rapporto, c'è stata una consistente definizione dei procedimenti pendenti con un indice di ricambio superiore a 100 in tutti i settori e un calo delle pendenze dell'11%; in particolare, diminuiscono del 4,7 % nel settore del dibattimento monocratico, del 3% nel dibattimento collegiale, del 17% presso la sezione gip/gup.

I procedimenti iscritti presso quest'ultima sezione all'inizio del 2021 ammontavano a 4.413, in numero inferiore rispetto all'anno precedente quando erano 5140, mentre le definizioni risultavano essere 6700, sostanzialmente analoghe a quelle del 2020. I 45 neolaureati dovrebbero arrivare a breve a piazza Buozzi per contribuire al piano di smaltimento dell'arretrato messo in campo già da tempo dal Presidente del Tribunale Caterina Chiaravalloti, un piano che è in pieno svolgimento e che sembra stia già dando buoni risultati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA