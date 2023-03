Treni bloccati, odissea per i pendolari della provincia di Latina

Giornata di passione per i pendolari della provincia di Latina che si sono messi in viaggio a bordo di un treno da o verso Roma. Tutto è iniziato alle 12.10 quando, a causa di un guasto alla linea elettrica tra Roma Casilina e Torricola si è fermato il traffico ferroviario. Secondo quanto spiega Trenitalia il guasto ha generato anche un principio di incendio che è stato però subito spento senza conseguenze di rilievo.

Le conseguenze, però, le hanno avute i viaggiatori rimasti bloccati. Sono, infatti, stati attivati autobus sostitutivi nella sola area dove la circolazione era interrotta, ma non abbastanza per contenere tutti i pendolari e farli arrivare sul luogo di lavoro in orario. Problemi anche al rientro a casa: chi in queste ore deve raggiungere la provincia di Latina in treno sta scegliendo se attendere uno degli autobus sostitutivi fino a Campoleone per poi prendere un treno verso la stazione desiderata o se trovare una soluzione alternativa.

"Viaggio dal 1994 - racconta Laura, una pendolare che ha vissuto l'odissea di oggi - ma quella di oggi è stata una delle peggiori giornate vissute. Siamo arrivati in perfetto orario a Campoleone, quando alle 12.10 il treno si è fermato per un guasto. Solo alle 12.45 ci hanno fatto scendere dal treno annunciando autobus sostitutivi verso Roma. Peccato che ne sono arrivati solo due, non sufficienti a contenere tutti i pendolari a bordo, e il primo alle 15.45".

Alle 15.25 è ripresa la circolazione sulle linee Roma-Cassino e Albano/Frascati/Velletri, ma i tecnici sono ancora a lavoro per riattivare la circolazione sulla linea Roma-Formia/Nettuno.

Ore 18, Rfi informa che «dalle ore 17.20 la circolazione è in graduale ripresa anche sulla linea Roma-Formia/Nettuno, interrotta dalle 12 di questa mattina per un guasto alla linea elettrica tra Roma Casilina e Torricola».