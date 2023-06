Tragedia a Formia, scooter tampona un autocarro: muore un uomo di 53 anni

Venerdì 9 Giugno 2023, 19:57







Tragedia intorno alle 17.30 in via Unità d'Italia a Formia nella zona di Vindicio. Uno scooter si è schiantato contro un Iveco Daily e l'uomo che era alla guida è morto sul colpo. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi e in supporto polizia e carabinieri. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo di 53 anni, titolare di un B&B a Gaeta nella zona di Serapo. Sotto choc il conducente dell'autocarro che stava trasportando attrezzature balneari per conto di una ditta di Napoli.