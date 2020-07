Torre comunale di Latina, partono i lavori di restauro e messa in sicurezza

Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di restauro e messa in sicurezza della torre comunale di Latina. Lo si apprende da un comunicato dell'ente. «Nello specifico, l’intervento riguarda il paramento murale con la messa in sicurezza dei blocchi in travertino posti nella parte superiore della Torre, i quali caratterizzano e definiscono il notevole pregio dell’apparato architettonico nel suo complesso».

L’opera è stata autorizzata dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti e la durata dei lavori è di 90 giorni, salvo imprevisti.

