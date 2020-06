Emergenza Covid-19: cerimonia di ringraziamento al Comune per cittadini e imprese della rete di solidarietà #LatinaPerLatina

Un «sentito ringraziamento a tutte quelle persone che volontariamente si sono messe a disposizione, sotto il coordinamento del Comune, per far fronte all'emergenza sociale causata dal lockdown», durante la fase dell'emergenza da diffusione del contagio da coronavirus. Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, insieme agli assessori Cristina Leggio e Simona Lepori, ha incontrato nei giardini del municipio, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, i referenti di quartiere e i rappresentanti delle associazioni e delle aziende che durante la Fase 1 dell'emergenza Covid-19 hanno fatto parte della rete di solidarietà #LatinaPerLatina.

Nell'ambito del più ampio programma di interventi #LatinaPerLatina, che ha incluso servizi di consegna a domicilio di farmaci e spesa, oltre alle erogazioni dei buoni alimentari e dei contributi per gli affitti a nuclei familiari e singoli in difficoltà economiche, la Rete di solidarietà ha avuto come obiettivo quello di far viaggiare con sempre maggiore capillarità le informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza, di intercettare, accogliere e indirizzare le esigenze dei cittadini e di valorizzare la disponibilità e la solidarietà della città, attraverso strutture istituzionali e imprese, ma soprattutto semplici cittadini che si sono messi a disposizione. Il Sindaco ha salutato tutti i presenti consegnando a ciascuno di loro un attestato di ringraziamento a nome di tutta la città.

