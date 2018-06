Torna l'incubo incendi sulla Pontina, rogo in via Strampelli crea disagi alla viabilità

di Raffaella Patricelli

Torna l’incubo incendi sulla Pontina: solo oggi, nel pomeriggio, si sono verificati due roghi. Il primo, più piccolo, in direzione di Latina al chilometro 25, a Castel Romano. Il secondo più serio, è avvenuto all’altezza dello svincolo per via Strampelli in direzione di Roma, tra i Comuni di Ardea ed Aprilia. Si tratta di un incendio di vaste dimensioni che sta interessando l’intera scarpata al lato della carreggiata e sta lambendo due abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un elicottero della Protezione Civile. La Polizia Stradale di Aprilia sta tenendo sotto controllo la viabilità che sta subendo disagi a causa del fumo che ha invaso entrambe le carreggiate. La Stradale sta valutando se chiudere la Pontina in direzione

Mercoled├Č 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:05



